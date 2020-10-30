Balıkesir'de tarlaya yıldırım düşmesi sonucu 4 kadın yaralandı

Alınan bilgiye göre, Çekirdekli Mahallesi'ndeki tarlalarında biber toplayan Suzan Avcuoğlu, Nermin Alkan, Yasemin Demirel ve Feride Umur, yağmur başlayınca bir ağacın altında beklemeye başladı.

Sağanağın ardından çalışmaya devam eden kadınların üzerine ağacın altından eşyalarını aldıkları sırada yıldırım düştü.

Avcuoğlu hafif, Alkan, Demirel ve Umur ağır yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.