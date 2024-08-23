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        Haberler Gündem Balıkesir'de süt tankeriyle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Balıkesir'de süt tankeriyle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde otomobil ile süt tankerinin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 20:45 Güncelleme: 23.08.2024 - 20:45
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        Süt tankeriyle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
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        Balıkesir istikametinde seyreden Saniye Kahraman (22) idaresindeki otomobil, Savaştepe-Balıkesir kara yolu kırsal Karacalar Mahallesi yakınında karşı yönden gelen Ş.Ç. (32) yönetimindeki süt tankeriyle çarpıştı.

        Otomobil, çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkarak tarlaya savruldu.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Kahraman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Otomobil sürücüsünün babası Mehmet Kahraman (57) ile halası Yurdanur Kahraman (58) yaralandı.

        Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yurdanur Kahraman, kurtarılamadı.

        Gözaltına alınan tanker sürücüsünün jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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