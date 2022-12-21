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Balıkesir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Giriş: 21.12.2022 - 19:04 | Güncelleme: ABONE OL
Balıkesir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı
Balıkesir'de suç örgütüne yönelik operasyon
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AA

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve sahte fatura basarak vergi kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

AA'nın haberine göre, bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu kullanım aparatı, 2 barkod cihazı, 45 sahte fatura ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden adliyeye sevk edilen 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerlerinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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