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Balıkesir'de suç örgütü operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de jandarma ekiplerince suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı

Giriş: 30.12.2022 - 18:13 | Güncelleme: ABONE OL
Balıkesir'de suç örgütü operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Balıkesir'de suç örgütü operasyonu
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AA

AA'nın haberine göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler son dönemlerde artış gösteren bağ, bahçe ve evden hırsızlık olaylarıyla ilgili istihbari çalışmalar neticesinde, Altıeylül, Balya ve Kepsut ilçelerinde hırsızlık suçunu örgütlü olarak işleyen zanlılara yönelik 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Bu adreslerdeki aramalarda 154 adet sentetik uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı, 28 sikke, 2 tabanca, 7 jeneratör, kaynak makinesi ile 267 adet muhtelif alet ve edevat ele geçirildi.

Bölgede yaşanan 12 hırsızlık olayının zanlıları oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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