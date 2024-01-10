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        Haberler Gündem Balıkesir'de su kuyusunda mahsur kalan 2 görevli kurtarıldı - Güncel haberler

        Balıkesir'de su kuyusunda mahsur kalan 2 görevli kurtarıldı

        Balıkesir'in Manyas ilçesinde, su kuyusunda görevli 2 güvenlik görevlisi yağışlarla su kuyusunun kabarmasıyla mahsur kaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 19:52 Güncelleme: 10.01.2024 - 19:52
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        Su kuyusunda mahsur kalan 2 görevli kurtarıldı
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        Bandırma Kuş Cenneti tren istasyonu yakınında bulunan bir firmaya ait su kuyularının seviyesi, yağış nedeniyle yükseldi. Kuyularda görevli 2 görevli, yükselen sular nedeniyle bölgede mahsur kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri. mahsur kalan 2 görevliyi kurtardı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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