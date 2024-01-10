Balıkesir'de su kuyusunda mahsur kalan 2 görevli kurtarıldı
Balıkesir'in Manyas ilçesinde, su kuyusunda görevli 2 güvenlik görevlisi yağışlarla su kuyusunun kabarmasıyla mahsur kaldı
Giriş: 10.01.2024 - 19:52 Güncelleme: 10.01.2024 - 19:52
Bandırma Kuş Cenneti tren istasyonu yakınında bulunan bir firmaya ait su kuyularının seviyesi, yağış nedeniyle yükseldi. Kuyularda görevli 2 görevli, yükselen sular nedeniyle bölgede mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri. mahsur kalan 2 görevliyi kurtardı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.