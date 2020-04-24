Balıkesir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 59 kişiye 56 bin lira ceza

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı ilk dakikalardan itibaren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 20 ilçede uygulamalar yaptı.

Uygulama noktalarında araçları durduran ekipler, sürücülere sokağa çıkmaları için izin verilen kişiler kapsamında olup olmadıklarını sordu.

Uygulamalarda sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 59 kişiye 56 bin 224 lira para cezası kesildi.