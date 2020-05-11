Balıkesir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 387 kişiye para cezası

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 24 il arasındaki Balıkesir'de, polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürdü.

Ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 387 kişiye, 392 ila 3 bin 180 lira arasında değişen miktarlarda para cezası kesti.