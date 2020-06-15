Balıkesir'de silahlı kavga: 2 ölü, 8 yaralı

Cumhuriyet ve Geriş mahallelerinden iki grup genç, dün sabah kavga ettikten sonra ayrıldı.

Gençler, Geriş Mahallesi'ndeki şehirler arası otobüs terminalinin arkasındaki zeytinlikte gece saatlerinde yeniden toplandı. Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahlarla birbirlerine ateş eden iki gruptaki 10 kişi yaralandı.

Yaralılardan ikisi, tedavi altına alındıkları Burhaniye Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer 4 yaralı aynı hastanede ayakta tedavi edildi.

Edremit Devlet Hastanesine sevk edilen 4 kişinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kavgayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Çevik kuvvet ekipleri, Burhaniye ve Edremit devlet hastaneleri ile çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.