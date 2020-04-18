Balıkesir'de servis minibüsünde fazla yolcu taşıyan şoföre 3 bin 180 lira ceza

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin işlek noktalarından biri olan Cumhuriyet Meydanı'nda kontrollerini sürdüren ekipler, işçileri taşıyan İbrahim Arda yönetimindeki 10 ACV 383 plakalı minibüsü durdurdu.

Araçtaki işçilerin sayısını kontrol eden ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarındaki yüzde 50'lik doluluk oranına uyulmadığı tespit etti.

Konuyla ilgili tutanak tutan ekipler, sürücü Arda'ya 3 bin 180 lira cezai işlem uyguladı.