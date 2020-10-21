Balıkesir'de sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Altınkum Mahallesi Dalyan mevkisinde bulunan Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Sera (Süs Bitkileri) Organize Sanayi Bölgesi'nin de kurulacağı sazlık alanda yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.