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Balıkesir'de şarampole devrilen minibüsteki 14 kişi yaralandı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 14 kişi yaralandı

Giriş: 12.06.2023 - 23:22 | Güncelleme: ABONE OL
Balıkesir'de şarampole devrilen minibüsteki 14 kişi yaralandı
AA

Alınan bilgiye göre, tavuk üretim fabrikasındaki işçilerin içinde bulunduğu Salih I. yönetimindeki minibüs, Susurluk-Bandırma kara yolunun Ümiteli Mahallesi kavşağında lastiğinin patlaması nedeniyle şarampole devrildi.

Kazada, minibüsteki 14 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Susurluk ve Bandırma'daki hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Minibüsün, fabrikada mesaileri biten işçileri evlerine götürmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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