Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Balıkesir'de şarampole devrilen kamyondaki 2 kişi öldü - Güncel haberler

        Balıkesir'de şarampole devrilen kamyondaki 2 kişi öldü

        Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde mıcır yüklü kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 21:27 Güncelleme: 28.02.2024 - 21:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şarampole devrilen kamyondaki 2 kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Alınan bilgiye göre, H.A. (61) idaresindeki mıcır yüklü kamyon, Üçpınar Mahallesi çamlık mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Devrilen kamyon, inşaat halindeki bir binaya çarptı.

        Kazada, sürücü H.A. ve araçtaki M.Ç. (21), olay yerinde yaşamını yitirdi.

        H.A. ve M.Ç'nin cenazeleri Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kamyon, itfaiye ekiplerinin de destekleriyle vinç kullanılarak bulunduğu yerden çıkartıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Balıkesir
        #balıkesir haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Baba oğul otobüste yaşlı çifti darp etti! O anlar kamerada...
        Baba oğul otobüste yaşlı çifti darp etti! O anlar kamerada...
        İstanbul yarın sabah puslu havaya uyanacak
        İstanbul yarın sabah puslu havaya uyanacak
        Türkiye'nin "Kırmızı Kitap"ı güncelleniyor
        Türkiye'nin "Kırmızı Kitap"ı güncelleniyor
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Habertürk’ün haberi dava dosyasında
        Habertürk’ün haberi dava dosyasında
        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor
        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor
        Habertürk Anasayfa