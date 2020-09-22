Balıkesir'de sabah namazı sırasında camiden bağış paraları çalındı

Altınoluk Merkez Camisinde sabah namaz kılınırken içeri giren kişi, bağış sandığındaki yaklaşık 2 bin lirayı alarak uzaklaştı.

Namazın ardından sandığı kontrol eden müezzin, paraların yerinde olmadığını fark edince jandarmaya ihbarda bulundu.

Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Altınoluk Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) görevlileri, failin eşkalini belirledi.

Caminin bulunduğu Altınoluk Mahallesi'nde gözaltına alınan E.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, camiye girip ayakkabılarını çıkardıktan sonra etrafı kolaçan eden E.K'nin, dolapları kurcalayarak paraları çalıp uzaklaştığı görülüyor.