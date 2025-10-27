CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İNCELEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Sındırgı'da meydana gelen depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD’ımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz sahada inceleme ve kontrol çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Biz de süreci yakından takip etmekteyiz. Rabb’im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza buyursun" değerlendirmesinde bulundu.

YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA: SAHA TARAMALARINA DERHAL BAŞLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremle ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Balıkesir Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

TUNÇ: GEÇMİŞ OLSUN

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.