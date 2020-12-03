Balıkesir'de otomobille tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Bandırma ilçesi Atatürk Caddesi'nde, Soner K. idaresindeki 10 ABM 454 plakalı otomobil, Emre Ç. yönetimindeki 10 BN 886 plakalı tıra çarptı.

Kazada sürücü Soner K. ile Şirin K. ve Ömer Çağrı B. araçta sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken sürücü Soner K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.