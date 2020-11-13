Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 10 ABG 705 plakalı otomobil, Çanakkale- İzmir kara yolunun Kadıköy Mahallesi mevkisinde ana yol üzerinde park halindeki BH 4039 XI (Ukrayna) plakalı TIR'a çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazanın olduğu bölgeye gelen sağlık görevlileri, Seda Senger Ö'nün (36) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada ağır yaralanan sürücü ise Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekipleri tarafından Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazadan sonra jandarma tarafından gözaltına alınan TIR sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza nedeniyle bölgede yaklaşık 2 saat tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.