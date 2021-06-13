Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

DHA

Manisa'nın Soma ilçesinden, Savaştepe istikametine giden Mehmet Enes Kahraman (31) yönetimindeki 06 LV 389 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden Habil E. yönetimindeki 16 U 5369 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil savruldu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk olarak Soma Devlet Hastanesi'ne, sonrasında ise Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Mustafa Kahraman, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. DHA'nın haberine göre kardeşi Mehmet Enes Kahraman´ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kamyonet sürücüsü Habil E.'nin gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.