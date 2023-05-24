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Balıkesir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Balıkesir Erdek'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Giriş: 24.05.2023 - 03:31 | Güncelleme: ABONE OL
Balıkesir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
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DHA

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Umut Şahin (28), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Alaattin Mahallesi, Denizciler Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Ali E. (40) yönetimindeki otomobil, Umut Şahin'in kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten düşerek metrelerce sürüklenen Şahin ağır yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Umut Şahin, Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye Şahin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otomobilin sürücüsü Mehmet Ali E. ise gözaltına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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