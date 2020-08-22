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Balıkesir'de otluk ve zeytinlik alandaki yangın kontrol altına alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde otluk ve zeytinlik alanda etkili olan yangın, hava ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

22.08.2020 - 15:41 | Güncelleme: ABONE OL
Balıkesir'de otluk ve zeytinlik alandaki yangın kontrol altına alındı
AA

Kazdağları eteklerinde Kadıköy Mahallesi Şıp Şıp Dede mevkisindeki otluk alanda çıkan yangın, zeytin bahçesine sıçradı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevreye yayılan alevler, yakındaki ormanlık alana doğru ilerledi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Edremit Orman İşletme Müdürlüğünce bir helikopter, 3 arazöz ve bir tanker ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 4 itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevler, hava ve karadan yapılan müdahaleler sonucu yaklaşık bir saatte kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandı.

Vatandaşların da söndürme çalışmalarına katıldığı yangının, ilk belirlemelere göre 5 dönüm alanda zarara yol açtığı öğrenildi.

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