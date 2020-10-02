Balıkesir'de orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, orman yangınına 3 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve Edremit'ten havalanan helikopterle müdahale edildi. Ekipler ormanlık alanda yol sıkıntısı olduğu için zaman zaman yangın bölgesine ulaşmakta zorlandı.

İlk belirlemelere göre kızılçam ve meşe karışık ağaçlık ormanda yaklaşık 500 metrekarelik alan zarar gördü.

Müdahalelerin ardından kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.