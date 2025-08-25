Balıkesir'de orman yangını
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Balıkesirin Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kırsal Günaydın Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangını söndürme çalışmaları, havadan helikopter ve uçaklarla, karadan ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sürüyor.
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yangına ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Susurluk ilçemiz Günaydın Mahallesi kırsalında başlayıp, ormanlık alana sirayet eden yangına 4 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz, 6 itfaiye aracı, 8 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 2 kepçe, 1 ambulans, 6 hizmet aracı ve 150 personel ile müdahale edilmektedir."
21 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Balıkesir’in Marmara ilçesinde, dün Okullar Mahallesi’nde başlayıp Çınarlı bölgesine de sıçrayan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 21 saatte söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.