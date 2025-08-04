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        Haberler Gündem Güncel Balıkesir'de arazide çıkan yangın kontrol altında | Son dakika haberleri

        Balıkesir'de arazide çıkan yangın kontrol altında

        Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde arazide çıkan yangın havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2025 - 21:04 Güncelleme: 04.08.2025 - 23:18
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        Balıkesir'de arazide çıkan yangın kontrol altında
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        İlçeye bağlı kırsal Güvemçetmi ile Değirmenli mahalleleri arasında yer alan ve ağaçların da bulunduğu arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Alevlere, 8 uçak, 5 helikopter ile havadan, 23 arazöz, 9 iş makinesi, 5 itfaiye aracı, 4 su ikmal aracı ve 171 personelle karadan müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı.

        Ekiplerin hasar tespit çalışmaları sürüyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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