Balıkesir'de arazide çıkan yangın kontrol altında

İlçeye bağlı kırsal Güvemçetmi ile Değirmenli mahalleleri arasında yer alan ve ağaçların da bulunduğu arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Alevlere, 8 uçak, 5 helikopter ile havadan, 23 arazöz, 9 iş makinesi, 5 itfaiye aracı, 4 su ikmal aracı ve 171 personelle karadan müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı.

Ekiplerin hasar tespit çalışmaları sürüyor.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.