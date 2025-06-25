Balıkesir'de ve İzmir'de orman yangını

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kırsal Gökçeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

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BAKAN YUMAKLI BİLGİ ALDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir’de çıkan orman yangını hakkında Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’den ve İzmir Valisi Süleyman Elban’dan bilgi aldı.

Bakan Yumaklı, İzmir’de çıkan yangınını, Orman Genel Müdürlüğü yangın yönetim merkezinde takip ediyor.

Yangının son durumu hakkında Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’den bilgi alan Bakan Yumaklı, İzmir Valisi Süleyman Elban ile de telefonla görüşerek son durum hakkında bilgi aldı.

SİLVAN'DA ANIZ YANGINI

Silvan ilçesi kırsal Umur Mahallesi mevkiinde, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, bazı ekili arazilere de sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

*Haberin görselleri İHA ve AA tarafından servis edilmiştir.