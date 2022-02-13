Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

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Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapan, nakleden, depolayan ve kullanan şahıslara yönelik istihbarat sonucu bir ikamette uyuşturucuı satışı yapıldığı öğrenilmesi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 8 şüpheli yakalanırken, ikamette ve araçta yapılan aramalarda, 12.49 gram metamfetamin, 44 adet sentetik ecza hap, 2.52 gram esrar, 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan pipe ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 410 TL ele geçirildi.

İHA'nın haberine göre; olayla ilgili gözaltına alınan C.Y, O.A.Ş, S.K, P.A, M.T, S.K, A.R.A ve B.Ş. isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

MAKARON OPERASYONUNDA 3 GÖZALTI

Balıkesir’in Edremit ilçesinde kaçak tütün ve makaron ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, devletin vergi kayıplarının önlenmesi ve haksız kazancın engellenmesine yönelik operasyon düzenledi.

Şüpheli şahıslara ait işyerinde ve araçta yapılan aramada, 2 bin 900 adet makaron sigara, 44 bin 800 adet boş makaron, 11 bin 950 gram paketli tütün, 2 bin 650 gram paketli nargile tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili R.K., S.K. ve D.Ş. isimli kişiler gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.