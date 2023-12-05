Balıkesir'de motosiklet devrildi, 17 yaşındaki sürücü öldü
Balıkesir Edremit'te sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi. Kazada motosikletten düşerek metrelerce sürüklenen 17 yaşındaki sürücü Veli Aktaş, hayatını kaybetti
Balıkesir'in Edremit ilçesinde seyir halindeyken hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen motosikletten düşerek metrelerce savrulan sürücü Veli Aktaş (17) hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre; kaza, saat 22.00 sıralarında Edremit ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Veli Aktaş, iddiaya göre birlikte zaman geçirdiği arkadaşlarından birinden gezmek için motosikletini istedi.
METRELERCE SÜRÜKLENDİ
Motosikletle yola çıkan Aktaş, bir süre sonra kontrolünü yitirdi. Devrilen motosikletten düşen Aktaş, metrelerce sürüklenerek yaralandı.
KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aktaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Aktaş'ın acı haberini alan yakınları ve arkadaşları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Aktaş'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.