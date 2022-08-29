Midibüs devrildi: 17 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kepsut'un Akçaköy kırsal mahallesinde yaşayan vatandaşlar düğün için gittikleri Tekirdağ'dan midibüs ile döndüler.

Kazanın haber verilmesi sonrasında kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.