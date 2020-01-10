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Mahmut Acaröz'ün haberine göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri geçtiğimiz gün il genelinde 249 personel ile umuma açık yer uygulaması yaptı. 17 sabit uygulama noktası ve 512 işyerinde yapılan uygulamada 4 bin 985 şahıs sorgulandı, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 14 kişi yakalandı, 5 işyeri kapatıldı.

Uygulamada jandarma ekipleri 3 sakızmatiği kumar makinesine çevirerek kumar oynatan kişileri de yakalayarak gözaltına aldı.