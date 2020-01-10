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Balıkesir'de kumar makinesine çevrilmiş 3 adet 'sakızmatik' ele geçirildi

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nın il genelinde yaptığı uygulamada kumar makinesine çevrilen 3 adet 'sakızmatik' ele geçirildi. Uygulamada aranan 14 kişi yakalandı, 5 iş yeri kapatıldı

10.01.2020 - 17:35 | Güncelleme:
kumarmatik
HABERTURK.COM

Mahmut Acaröz'ün haberine göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri geçtiğimiz gün il genelinde 249 personel ile umuma açık yer uygulaması yaptı. 17 sabit uygulama noktası ve 512 işyerinde yapılan uygulamada 4 bin 985 şahıs sorgulandı, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 14 kişi yakalandı, 5 işyeri kapatıldı.

Uygulamada jandarma ekipleri 3 sakızmatiği kumar makinesine çevirerek kumar oynatan kişileri de yakalayarak gözaltına aldı.

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