Balıkesir'de koronavirüsü yenen hasta taburcu oldu

17 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Orman işçisi olan Yıldız, test ve kontrolleri yapıldıktan sonra hastane personelinin alkışlarıyla evine uğurlandı.
Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastalığın kendisinde ateş ve solunum yetmezliği ile baş gösterdiğini söyledi.
Daha sonra hastanede tedavi gördüğünü anlatan Yıldız, şöyle konuştu:
"Allah'a şükür kendimize geldik, devletimizden milletimizden Allah razı olsun. Doktorumuz, hemşirelerimiz ve sağlık çalışanlarımız güler yüzlerini hiç eksik etmediler. Allah onlardan bin kere razı olsun hepsine canı gönülden teşekkür ediyorum. Virüse yakalanmadan önce İstanbul'a gidip geldim, galiba orada bulaştı. Yoksa ben orman işçisi olduğum için işim gereği insanlarla pek içli dışlı olmuyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum."
- "Koronavirüs ile sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz"
Balıkesir İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz ise vatandaşların sosyal izolasyona dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.
Hastanelerde fedakarca çalışan personellere teşekkür eden Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:
"Birçok arkadaşımız 1 aydır evine gitmiyor. Hazırladığımız misafirhanelerde kalıyor, evine gitse bile çocuğu kendine koşarak geldiğinde onu uzak tutmaya çalışıyor. Bu çok zor bir iştir, bu arkadaşlarımız her şeyin en güzeline layık. Ben işini fedakarca yapan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz sağlık çalışanları, her zaman bu şekilde çalışıyoruz. 24 saat nöbet bizim hayatımızın bir gerçeği. Koronavirüs ile sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Çalışan tüm arkadaşlarıma güç kuvvet diliyorum."
Hastanenin Enfeksiyon Uzmanı Aytaç Kaplan da Hasan Yıldız'ın hastaneye geldiğinde ileri derecede bir solunum sıkıntısı olduğunu belirtti.
Kaplan, iki gün içinde hastada yoğun bakım kriterleri oluştuğu için yoğun bakımda takibe aldıklarını ifade ederek, "İki üç gün içinde solunum sıkıntısı gerileyen hastayı yaklaşık 10 gündür de serviste takip ediyorduk. Son bir haftadır da her gün biraz daha iyileşe iyileşe solunum fonksiyonları yerine geldi. Son üç gündür de hiç bir şikayeti olmaması üzerine hastamızı taburcu ediyoruz." diye konuştu.
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