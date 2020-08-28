Burhaniye, Gömeç ve Edremit ilçelerinde bir dizi ziyaret gerçekleştiren Şıldak, Edremit Kaymakamlığında yaptığı konuşmada, ağustos ayının ilk günlerinden itibaren Balıkesir'de koronavirüs vakalarında bir yükseliş yaşandığını aktardı.
Şıldak, "Yükseliş devam ediyor. Bazı günler kısmi olarak duraklama ve geriye gitme verileri elde edilse de genel olarak tırmanışın devam ettiğini görüyoruz. Bu tırmanış, bizi endişelendiriyor ve bazı ek tedbirler almaya yöneltiyor." diye konuştu.
Salgına dair her hafta değerlendirmeler yaptıklarını belirten Şıldak, şunları belirtti:
"Önümüzdeki günlerde yeni kısıtlamalar getirme ihtimalimiz olacak. İçişleri Bakanlığı, 14 ili kapsayan yeni bir kısıtlama demeti oluşturdu. Bu iller arasında Balıkesir yok. İlimizi ilgilendiren bu konudaki tek düzenleme, kamu kurum ve kuruluşlarında personele, gelen ziyaretçilere ya da iş sahiplerine ve vatandaşlara yapılan ikramlar sonlandırıldı. Paketlenmiş su dışında herhangi bir yiyecek ya da içecek sunumu yapılamıyor. Bu da bir tedbir."
İçişleri Bakanlığının bütün illerde hayata geçirdiği 'Salgın Denetim Merkezi' geçen hafta kentte de kurulduğunu anlatan Şıldak, "Vakaların tamamı hastanelerde tedavi edilmiyor. Bazı hafif, semptomu olmayan vakalar, eve gönderiliyor, evde tedavi süreçleri takip ediliyor. İşte bu vatandaşlarımızın kesinlikle evde kalmaları, evden çıkmamaları, evlerine ziyaretçi kabul etmemeleri gerekiyor. Bu, birinci grup. İkinci grup ise 'temasta' olarak adlandırdığımız, hastalarla temas etmiş olanlar. Onların da evlerinde kalıp dışarı çıkmamaları gerekiyor. Bu iki grubun toplam sayısı, 2 binin üzerindedir."
Bütün denetim ve kontrollere rağmen bazı kişilerin evden dışarı çıktığını vurgulayan Şıldak, "Bu sorumsuzluğu göstererek toplumun sağlığını tehdit ediyorlar. Geçtiğimiz 24 saat içinde evinde kalması gereken 32 kişi sokağa çıktı. Bunları polisi ve jandarma tespit etti. Bu kişilere 3 bin lira üzerinde idari para cezası uyguluyoruz ve haklarında adli süreç başlatıyoruz." dedi.
Şıldak, vatandaşların maske kullanım oranının giderek yükseldiğini de sözlerine ekledi.
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