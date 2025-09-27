Balıkesir'de kaza yapan aracın neden olduğu orman yangını kontrol altında
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde kaza yapan araçta çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangını kontrol altına alındı
Hafriyat işi yapan Zekeriya Çolak idaresindeki kamyon, Kayaeli Mahallesi'nde yol kenarındaki uçuruma devrildi. Araçta çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevleri gören vatandaşlar, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Yangın, 29 arazöz, 11 su ikmal, 4 ilk müdahale aracı, 9 helikopter, 4 uçak ve 190 personel ile havadan ve karadan müdahale edildi.
Uçuruma devrilen kamyonda mahsur kalan Çolak, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), jandarma, Kepsut Belediyesi, orman bölge müdürlüğü görevlileri ve vatandaşlar tarafından halatlarla sedyeye alınarak bulunduğu yerden kurtarıldı.
Sağlık ekiplerince Kepsut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çolak'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
İHA'nın haberine göre Kepsut'ta öğleden sonra başlayan orman yangını kontrol altına alındı.
Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir