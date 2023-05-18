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Balıkesir'de kayıp yaşlı kadının cansız bedeni bulundu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, dünden beri aranan 78 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu

Giriş: 18.05.2023 - 23:16 | Güncelleme: ABONE OL
Balıkesir'de kayıp yaşlı kadının cansız bedeni bulundu
Kayıp yaşlı kadının cansız bedeni bulundu
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AA

İlçeye bağlı kırsal Yüreğil Mahallesi'nde dün 22.30 sularında evinden çıkan ve geri dönmeyen Fadime Canbulut'un (78) yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

Havanın yağışlı olması nedeniyle güçlükle gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarına AFAD, SAR ve Sındırgı Belediyesi ekipleri ile mahalleliler de destek verdi.

Dron ve arama kurtarma köpekleri de kullanılarak gerçekleştirilen çalışmaların sonucunda Canbulut'un cansız bedeni, evinin yakınlarındaki tarlada küçük sulama havuzunda bulundu.

Canbulut'un cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sındırgı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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