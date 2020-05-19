Balıkesir'de kasaba satmak istedikleri hayvanı tüfekle öldüren 3 kişi yakalandı

AA

Karadere Mahallesi merasında vatandaşların bıraktığı büyükbaş hayvanların av tüfeğiyle avlanıp kasaplara satılacağı bilgisini alan Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda A.Ç, İ.D ve M.Ö, av tüfeğiyle vurdukları bir büyükbaş hayvanı parçaladıkları sırada suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin öldürdükleri hayvanın etini kasaba satmak istedikleri belirtildi.

Olayda kullanılan bir av tüfeği, bir traktör ve 3 motosiklet, ormanlık alanda ele geçirildi.