Balıkesir’de bulunan bir cep telefonu dükkanından çaldıkları telefonlarla kaçan 4 kişi Balıkesir-Bursa yolunda uygulama noktasında polisin dur ikazına uymayarak kaçmaya başladı. Orta refüjden karşı yola geçen aracın lastiklerinin patlaması sonucunda otomobil daha fazla ilerleyemeyerek durmak zorunda kaldı.

İHA'nın haberine göre; araç içerisinden kaçmaya çalışan U.G ve E.T yakalanırken, çalınan cep telefonları ise ormanlık alanda 2 çuval içerisinde bulundu.

Yakalanan U.G. ve E.T. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, kaçan diğer iki firari şüphelinin ise aranmasına devam ediliyor.