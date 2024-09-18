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        Haberler Gündem Balıkesir'de kamyonetin çarptığı belediye işçisi öldü

        Balıkesir'de kamyonetin çarptığı belediye işçisi öldü

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kaldırımdaki otları temizlerken kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden belediye işçisi Halil Duman'ın cenazesi toprağa verildi. Halil Duman için belediye önünde tören düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 20:32 Güncelleme: 18.09.2024 - 20:32
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        Belediye işçisi kaza kurbanı
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        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kaldırımdaki otları temizlerken kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden belediye işçisi Halil Dumanın cenazesi toprağa verildi.

        Halil Dumanın cenazesi, Bandırma 100. Yıl Camisinde kılınan namazın ardından Şehir Mezarlığına defnedildi.

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        #Bandırma
        #HALİL DUMAN
        #haberler
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