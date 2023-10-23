Balıkesir'de kamyonet traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Balıkesir Gönen'de sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, traktöre arkadan çarptı. Feci kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Balıkesir'in Gönen ilçesinde, kamyonetin traktöre çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
A.S. (30) idaresindeki kamyonet, Gönen-Biga karayolunun Sarıköy Mahallesi mevkisinde, E.K. (20) yönetimindeki traktöre arkadan çarptı.
AA'nın haberine göre; kazada, kamyonet sürücüsü A.S. olay yerinde yaşamını yitirdi, traktör sürücüsü E.K. ile E.M. (18) ise yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gönen Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. A.S'nin cenazesi de aynı hastanenin morguna gönderildi.
Bir süre tek yönden ilerleyen trafik akışı, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.