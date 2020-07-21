Balıkesir'de kafedeki silahlı saldırıda yaralanan 2 kişiden 1'i öldü

AA

Kent merkezindeki bir kafeye motosikletle gelen iki şüpheli, burada oturan ve aralarında husumet olduğu öğrenilen B. A'a silahla ateş etti.

Saldırıda açılan ateş sonucu B.A ile kafede garson olarak çalışan bir kadın yaralandı.

Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralanan iki kişi 112 Acil Servis ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan B.A, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kaçan şüphelilerden birini kısa sürede yakaladı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.