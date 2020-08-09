Balıkesir'de kadın müşterinin plajdaki işletmede darbedildiği iddiası

İddiaya göre, Sarımsaklı Plajı'ndaki işletmeye annesiyle giden Açelya Ç, sipariş nedeniyle iş yeri sahibi Mukaddes A. ve çalışanlarla tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan arbedede Açelya Ç. burnundan yaralandı.

Ayvalık Devlet Hastanesinden darp raporu alan Açelya Ç, Ayvalık İlçe Jandarma Karakoluna şikayette bulundu.

İş yeri sahibi Mukaddes A. da Açelya Ç'den şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.