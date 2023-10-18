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        Haberler Gündem Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucu imalathanesine baskın: 2 gözaltı - Güncel haberler

        Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucu imalathanesine baskın: 2 gözaltı

        Balıkesir'in Gönen ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu imalathanesine düzenlediği operasyonda 2 kişi yakalandı. Depoda yapılan aramada uyuşturucu imalatı için iklimlendirme sistemi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 02:08 Güncelleme: 18.10.2023 - 02:08
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        Balıkesir'de uyuşturucu imalathanesine baskın
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        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen istihbarat çalışmalarında Gönen ilçesinde uyuşturucu üretimi ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

        Bölgede çalışmalarını sürdüren ekipler 2 şüpheliyi fiziki ve teknik takibe aldı. Şüphelilerin bir depoyu imalathane olarak kullandığını tespit eden jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarma ekiplerince belirlenen adrese 16 Ekim Salı günü düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Depoda yapılan aramada ise 720 gram kubar esrar, 80 gram skunk, 20 gram kenevir tohumu, 1 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu kullanma aparatı ve iklimlendirme sistemi kabini ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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