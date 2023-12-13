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        Haberler Gündem Balıkesir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Balıkesir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 8 kişi, hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 18:34 Güncelleme: 13.12.2023 - 18:34
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        Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
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        Bandırma'dan Erdek istikametine giden Mert İ. idaresindeki otomobil, Düzler mevkisi girişinde Mehmet Arif Ş. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle sürücülerle araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kullanılamaz hale gelen araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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