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        Haberler Gündem 3. Sayfa Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

        Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

        Balıkesir Burhaniye'de kavşakta çarpışan iki otomobilden biri refüje çarparak devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 02:46 Güncelleme: 24.11.2023 - 02:47
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        Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Çanakkale-İzmir kara yolunun Burhaniye Devlet Hastanesi kavşağında, S.I. yönetimindeki otomobil ile A.Ş. idaresindeki otomobil çarpıştı.

        REFÜJE ÇARPIP DEVRİLDİ

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        AA'nın haberine göre; kazanın ardından S.I. yönetimindeki araç refüje çarparak devrildi. Olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        1 ÖLÜ, 2 YARALI

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        Sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan S.I'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Diğer araçtaki sürücü A.Ş. ve yanındaki K.Y. ise yaralı olarak Burhaniye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Hayatını kaybeden S.I'nın cesedi, nöbetçi savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Balıkesir
        #burhaniye
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