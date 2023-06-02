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Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir - Edremit karayolunda, iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı

Giriş: 02.06.2023 - 18:53 | Güncelleme: ABONE OL
Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
DHA

Kaza, saat 15.30 sıralarında Balıkesir - Edremit karayolu Çağdaş Kent Sitesi mevkisinde meydana geldi.

Ercan Dağlı yönetimindeki otomobil, Ahmet Mithat Özyanık'ın kullandığı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücülerden Ercan Dağlı'nın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan diğer sürücü Ahmet Mithat Özyanık ise kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Balıkesir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Özyanık'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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