Balıkesir'de hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Balıkesir Gömeç'te sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
H.Y. (24) yönetimindeki hafif ticari araç, Karaağaç Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarptı. AA'nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle devrilen araçtaki N.K. hayatını kaybetti.
Araçta sıkışarak yaralanan sürücü ile E.Y, A.Y. ve Z.D. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gömeç İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, çağrılan 112 Acil Sağlık görevlilerince hastanelere kaldırıldı. N.K'nin cesedi ise Gömeç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.