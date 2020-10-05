Balıkesir'de gözaltına alınan 12 uyuşturucu şüphelisinden 2'si tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünce, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik iki operasyon gerçekleştirildi.

Yakalanan 12 kişinin adreslerindeki aramalarda 6,80 gram esrar, 208 hap, 4,90 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 5 tabanca fişeği, uyuşturucu içiminde kullanılan malzemeler ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 11 bin lira ele geçirildi.

İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan diğer 8 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

,Rıdvan Tandoğan