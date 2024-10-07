Balıkesir'de gençlere çorba ikramı

Balıkesir'de gençlere "Günaydın Çorbası" ikramına başladı
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi "Gençlerimize Günaydın Çorbası Bizden" sloganıyla hafta içi her sabah 07.00'den itibaren gençlere sıcak çorba ikramı projesini başlattı
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sıcak çorba ikramını bugünden itibaren Kurtdereli Spor Salonu ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Durağı yanında öğrencilerin hizmetine sundu.
"Gençlerimize Günaydın Çorbası Bizden" sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında gelen taleplere göre yeni noktalarda da çorba ikramı yapılması hedefleniyor.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Ahmet Akın'ın talimatları doğrultusunda hayata geçirilen projede çorba ikramı hafta içi her sabah 07.00'de başlayacak.