Balıkesir'de fuhuş operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, M.C. (35),N.U. (32),M.A. (51) ve S.K'nin (62) kentte fuhuş yaptırdıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik takibin ardından operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, zanlıların çevre il ve ilçelerden kod isim kullanarak fuhuş amaçlı müşteri temin ettikleri öğrenildi.