Balıkesir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Giriş: 01.08.2023 - 04:30
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüte üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Z.K'nin adresini belirledi.
AA'nın haberine göre; ekipler, düzenledikleri operasyonla yakaladıkları hükümlüyü cezaevine teslim etti.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.