Balıkesir Valiliği'nde yapılan yazılı açıklamaya göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen örgüte yönelik soruşturma kapsamında, TSK'nin mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttükleri belirlenen 2 ihraç memur, Balıkesir'de Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Ankara ve Malatya Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından, örgüt üyelerince ankesörlü telefonlardan arandığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde ise Balıkesir İl Jandarma Komutanlığında görevli bir astsubay ile ihraç edilmiş astsubay gözaltına alındı.

Bursa, Manavgat ve Edremit Cumhuriyet Başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar kapsamında da hakkında yakalama kararı çıkarılan öğretmen, memur ve polis 3 şüpheli, operasyonla yakalandı.