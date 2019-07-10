Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlarda 10 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü üyeleri tarafından ankesörlü telefonlardan arandıkları belirlenen askeri personele ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan 8 muvazzaf, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ise şüpheli beyanlarında adı geçen eski tabip albay, bu ilçede gözaltına alındı.

Ayrıca hakkında İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama emri bulunan bir zanlı, Ayvalık ilçesindeki bir pansiyonda yakalandı.