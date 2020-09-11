Balıkesir'de FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

AA

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, G.K ve K.A'nın dolandırıldıkları yönündeki şikayetleri üzerine çalışma başlattı.

Kendisini polis olarak tanıtan şüphelinin, 2 mağdur vatandaşa isimlerinin FETÖ soruşturmasına karıştığını, adlarına kuyumcudan altın alındığını ve inceleme için altınların teslim edilmesi gerektiğini söyleyerek, 34 çeyrek altın, 4 yarım altın, 6 bilezik, 1 altın zincir ve 8 bin lira dolandırdığı belirlendi.

Ekipler, şüpheliyi dolandırdığı altın ve paralarla birlikte kaçmak üzereyken otobüs terminalinde yakaladı.