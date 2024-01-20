Balıkesir'de ve Çanakkale'de feribot seferleri iptal edildi

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Çanakkale ve adalar hatlarında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, "21 Ocak Pazar günü, Narlı-Marmara hattındaki tüm seferler ile Güney Marmara hattında (Erdek, Avşa, Marmara, Paşalimanı Adası Balıklı iskelesi, Ekinlik) hattındaki tüm seferler olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Eceabat'tan Çanakkale'ye saat 19.00'da, Çanakkale'den Eceabat'a saat 20.00'daki seferler olumsuz hava şartları yüzünden gerçekleştirilmeyecek.

Açıklamada diğer seferlerin Eceabat'tan tek saatlerde, Çanakkale'den ise çift saatlerde gerçekleştirileceği kaydedildi.

Diğer seferlerde ise aksama bulunmuyor.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.